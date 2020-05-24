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شاهد مسلسل النحات الحلقة 31

تاريخ النشر: 24/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة - اقرأ المزيد...

باسل خياط

-

أمل بوشوشة

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إيلي متري

-

جوزيف بو نصار

-

ليا أبو شعيا

-

دارينا الجندي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل النحات الحلقة 30
شاهد مسلسل النحات الحلقة 29
شاهد مسلسل النحات الحلقة 28
شاهد مسلسل النحات الحلقة 27
شاهد مسلسل النحات الحلقة 26
شاهد مسلسل النحات الحلقة 25
شاهد مسلسل النحات الحلقة 24
شاهد مسلسل النحات الحلقة 23
شاهد مسلسل النحات الحلقة 22
شاهد مسلسل النحات الحلقة 21
شاهد مسلسل النحات الحلقة 20
شاهد مسلسل النحات الحلقة 19
شاهد مسلسل النحات الحلقة 18
شاهد مسلسل النحات الحلقة 17
شاهد مسلسل النحات الحلقة 16
شاهد مسلسل النحات الحلقة 15
شاهد مسلسل النحات الحلقة 14
شاهد مسلسل النحات الحلقة 13
شاهد مسلسل النحات الحلقة 12
شاهد مسلسل النحات الحلقة 11
شاهد مسلسل النحات الحلقة 10
شاهد مسلسل النحات الحلقة 9
شاهد مسلسل النحات الحلقة 8
شاهد مسلسل النحات الحلقة 7
شاهد مسلسل النحات الحلقة 6
شاهد مسلسل النحات الحلقة 5
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شاهد مسلسل النحات الحلقة 3
شاهد مسلسل النحات الحلقة 2
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