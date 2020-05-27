X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 34

تاريخ النشر: 27/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

من خلال دراما تراثية كوميدية تدور أحداث المسلسل حول فترة الستينات وكيف حدثت النقلة الحضارية، وبداية التطور في العديد من المجالات. - اقرأ المزيد...

عبدالله زيد

-

جمعة علي

-

عذاري السويدي

-

سلوى بخيت

-

هدى الغانم

-

نورة علي

-

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 33
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 32
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 31
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 30
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 29
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 28
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 27
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 26
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 25
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 24
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 23
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 22
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 21
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 20
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 19
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 18
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 17
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 16
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 15
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 14
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 13
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 12
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 11
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 10
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 9
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 8
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 7
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 6
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 5
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 4
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 3
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 2
شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 1
من عرب 48
ضغوطات أميركية جديدة على إسرائيل: لا لاستثمار الصين بشبكة 5G

ضغوطات أميركية جديدة على إسرائيل: لا لاستثمار الصين بشبكة 5G

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

اليوم الثالث بحثًا عن أيمن صفية: رياحٌ قويّة ومخالفات للمتطوعين

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم

قادة 4 دول أوروبية يحذّرون نتنياهو من الضم

مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا

ترامب يحذر الصين.. القانون الجديد يضعضع مكانة هونغ كونغ الاقتصادية

ترامب يحذر الصين.. القانون الجديد يضعضع مكانة هونغ كونغ الاقتصادية

العنف ضد النساء: طعن شابة في النقب ومقتل أخرى في جنين

العنف ضد النساء: طعن شابة في النقب ومقتل أخرى في جنين

أطباء يابانيون: الكمامات غير معدة للأطفال دون العامين

أطباء يابانيون: الكمامات غير معدة للأطفال دون العامين

فرنسا:

فرنسا: "تنفيذ مخطط الضم لا يمكن أن يبقى بدون رد"

كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية

كلوب يقترب من حسم صفقة هجومية

غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني

غوارديولا يجد بديلا لتعويض رحيل ساني

حوار | بحثًا عن

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

"تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول

"كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر"

عودة مقيّدة للمدارس في

عودة مقيّدة للمدارس في "المناطق الحمراء"

"صفقة ترامب - نتنياهو": صوغ إستراتيجية تحرّر لتحقيق العدالة (3)

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

الأجهزة الأمنية تحذّر من

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم