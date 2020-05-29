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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 36
تاريخ النشر: 29/05/2020 - آخر تحديث: 03:02
ملخص القصة:
في إطار تراثي كوميدي، تدور أحداث المسلسل بشكل منفصل متصل حيث مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون مع بعضهم البعض، ويقع لهم العديد من المفارقات الاجتماعية الكوميدية، عندما يقوم - اقرأ المزيد...
عبدالناصر درويش-
أحمد العونان-
ميس قمر (ميس كمر)-
أحمد الفرج-
خالد المظفر-
مبارك المانع
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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