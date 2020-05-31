تبقى 00:00 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل سلطانة المعز الحلقة 38
تاريخ النشر: 31/05/2020 - آخر تحديث: 03:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. - اقرأ المزيد...
غادة عبدالرازق-
محمود عبدالمغني-
دينا-
كريم الأبنودي-
محمد لطفي-
حسن حسني
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2020 جودة عالية # مسلسل سلطانة المعز # سلطانة المعز الحلقة 38 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2020 # رمضان # مسلسلات 2020 #غادة عبدالرازق # محمود عبدالمغني # دينا # كريم الأبنودي #محمد لطفي #حسن حسني #سلطانة المعز
من عرب 48