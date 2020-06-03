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شاهد مسلسل الحرملك ج2 الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

استكمالا لأحداث الجزء الأول، وبعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، تدور الأحداث. - اقرأ المزيد...

جمال سليمان

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نادين خوري (نادين حمصي)

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هبة نور

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سلافة معمار

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باسم ياخور

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سامر المصري

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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