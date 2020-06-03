X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يرصد المسلسل في إطار اجتماعي العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي تحدث داخل البيت الكويتي والخليجي بصفة عامة، وذلك من خلال قصة امرأة متسلطة، تفرض شخصيتها بجبروت - اقرأ المزيد...

إلهام الفضالة

-

مرام البلوشي

-

محمود بوشهري

-

طيف

-

ناصر عباس

-

عبدالله الطليحي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 40
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 39
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 38
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 37
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 36
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 35
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 34
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 33
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 32
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 31
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 30
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 29
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 28
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 27
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 26
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 25
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 24
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 23
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 22
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 21
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 20
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 19
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 18
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 17
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 16
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 15
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 14
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 13
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 12
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 11
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 10
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 9
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 8
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 7
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 6
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 5
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 4
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 3
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 2
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 1
من عرب 48
نتنياهو يتعجل الضم.. وضبابية تكتنف المخطط

نتنياهو يتعجل الضم.. وضبابية تكتنف المخطط

عائلة عبد الغني من أم الفحم.. عودة للمربع الأول بتآمر أيادٍ محليّة

عائلة عبد الغني من أم الفحم.. عودة للمربع الأول بتآمر أيادٍ محليّة

بعد ساعات من الهدوء في أميركا: المتظاهرون مستمرون والشرطة تقمع

بعد ساعات من الهدوء في أميركا: المتظاهرون مستمرون والشرطة تقمع

تقرير إسرائيلي: الاحتلال يتراجع عن الاقتطاع من أموال المقاصة

تقرير إسرائيلي: الاحتلال يتراجع عن الاقتطاع من أموال المقاصة

جهات مختصة توصي باستمرار عمل المؤسسات التعليمية في البلدات العربية

جهات مختصة توصي باستمرار عمل المؤسسات التعليمية في البلدات العربية

استمرار الاحتجاجات ضد الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

استمرار الاحتجاجات ضد الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

أطروحة الدولة الديمقراطية الواحدة: الفرضيات والممارسة

أطروحة الدولة الديمقراطية الواحدة: الفرضيات والممارسة

يافا: مصرع الشاب إبراهيم غانم في حادث سير

يافا: مصرع الشاب إبراهيم غانم في حادث سير

الناصرة: إلغاء مخطط سلطوي في منطقة رؤوس الجبال

الناصرة: إلغاء مخطط سلطوي في منطقة رؤوس الجبال

غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!

غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي

"قانون القومية"... لمنع لم الشمل

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

"قانون منع لم الشمل يعتبر كل الفلسطينيين خطرا أمنيا على إسرائيل"

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

والدة الشهيد يونس تدعو لتصعيد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال

والدة الشهيد يونس تدعو لتصعيد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال

المتابعة تدعو لتظاهرة احتجاجية على هدم المنازل قبالة مكتب رئيس الحكومة

المتابعة تدعو لتظاهرة احتجاجية على هدم المنازل قبالة مكتب رئيس الحكومة

الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية