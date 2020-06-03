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شاهد مسلسل سلطانة المعز الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها. - اقرأ المزيد...

غادة عبدالرازق

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محمود عبدالمغني

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دينا

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كريم الأبنودي

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محمد لطفي

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حسن حسني

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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