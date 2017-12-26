صلاح ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم ريال مدريد

تواصل وسائل الإعلام الإسبانية، التفتيش عن أوراق وأجندة مسؤولي ريال مدريد، لتدعيم صفوق الفريق بصفقات مميزة، لإنقاذ مسيرة الملكي التي تعثرت في النصف الأول من الموسم الجاري، خاصة على المستوى المحلي بالتراجع للمركز الرابع، وإنهاء العام بهزيمة مخيبة في الكلاسيكو بثلاثية نظيفة، أمام جاره وغريمه برشلونة يوم السبت الماضي.

وفي هذا الصدد استعرضت صحيفة "آس"، أبرز الصفقات التي تحتاجها فرق الليغا خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لتحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل.

وفيما يتعلق بريال مدريد، قالت الصحيفة أن الأولوية في ميركاتو الميرينغي ستكون لتدعيم خط الهجوم وحراسة المرمى.

وأشارت إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للملكي بعد تألقه اللافت مع الريدز هذا الموسم، وأشارت إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، كشف مؤخرًا أن العملاق المدريدي، يريد اللاعب الذي سجل 20 هدفًا حتى الآن هذا الموسم.

كما يعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان الإيطالي، ومتصدر هدافي الكالشيو في الوقت الراهن، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لدعم هجوم الفريق الأبيض الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا وماريانو دياز الصيف الماضي.

وفي حراسة المرمى، قالت الصحيفة إن كيبا حارس أتلتيك بيلباو هو الاسم الأقرب للانضمام لريال مدريد، وسيؤدي انضمامه إلى منافسة قوية مع الحارس الأساسي كيلور نافاس، فيما سيمهد الطريق لرحيل كيكو كاسيا.

وأخيرًا كشفت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس أيضًا دعم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع ألفارو أودريوزولا من ريال سوسييداد.