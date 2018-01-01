ما هو سر تفوق فالفيردي مع برشلونة؟

يبرز تفوق نادي برشلونة الإسباني، هذا الموسم، في الجانب الدفاعي خلال الأشهر الماضية، تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

ويعتبر برشلونة، الفريق الأقل استقبالا للأهداف في القارة الأوروبية، حيث اهتزت شباك حارسه الألماني أندريه تير شتيغن هذا الموسم، 8 مرات فقط، بواقع 7 أهداف في الدوري الإسباني، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نادي أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية على المستوى القاري من حيث الصلابة الدفاعية، بعد أن تلقى مرماه 12 هدفا، ثم يأتي في مراتب لاحقة الفرق الكبرى في القارة العجوز، والتي استقبلت أهدافا أكثر من النادي الكاتالوني بمقدار الضعف تقريبا.

وتميز أداء برشلونة الدفاعي بنظافته وعدم اعتماده على الخشونة، فلم يلجأ فريق المدرب فالفيردي إلى اللعب غير النزيه، أو السلوكيات المشينة للمحافظة على نظافة شباكه.

وتعكس الأرقام والإحصائيات في هذا الصدد، مدى مراعاة هذا المدرب في عمله لإرساء قواعد اللعب النزيه.

ويعتبر برشلونة أيضا أقل الفرق ارتكابا للأخطاء في الليغا، كما يعد أقلها في الحصول البطاقات الصفراء والحمراء.

ونجح برشلونة في رهانه على إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية، رغم وجود لاعبين قاوموا هذا التغيير، ولكن في النهاية أصبح النادي الكاتالوني، أكثر تنظيما وحذرا في الخطوط الخلفية.

وتمكن فالفيردي من التقريب بين خطوط الفريق، وبات تكتيك الضغط المتقدم معه أكثر تأثيرا، وهو الأمر الذي افتقده الفريق خلال الأشهر الأخيرة من ولاية لويس إنريكي، المدير الفني السابق.

ويعود الفضل في هذا التفوق الدفاعي الذي يعتمد على الضغط على الخصم في ملعبه، إلى ثنائي الارتكاز في وسط الملعب، سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، حيث لعب كلاهما جنبا إلى جنب في مركز لاعب الوسط المدافع، في كثير من الأحيان.

وبالإضافة إلى هذا الضغط المتقدم، كان الأداء الدفاعي لبرشلونة في مجمله راقيا للغاية، وخاصة من جانب لاعبي الخط الخلفي، الذين نجحوا بقوة في عملية التغطية على تقدم ظهيري الجنب في الناحية الهجومية.

وبرز في هذا الصدد، المدافع الفرنسي العنيد صامويل أومتيتي، فقد قدم هذا اللاعب أداء استثنائيا، ولكن ورغم ذلك لم يكن لغيابه مؤخرا للإصابة، تأثيرا ملحوظا على دفاع برشلونة.

ورغم غياب أومتيتي، حافظ برشلونة على المستوى الراقي للأداء الدفاعي، بالدفع بالبلجيكي توماس فيرمايلين، الذي كان عند حسن ظن مدربه وكان أهلا لثقته به.

وكان أحد أهم العوامل التي ساعدت برشلونة على النجاح في الجوانب الدفاعية هذا الموسم، هو تألق حارسه الدولي، الألماني أندريه تير شتيغن، التي كانت تصدياته حاسمة في الكثير من المباريات.