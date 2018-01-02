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مدرب إسبانيا يتحدث عن خططه للمونديال

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 13:40

مدرب إسبانيا يتحدث عن خططه للمونديال
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحدث جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن خططه واستعداده لخوض منافسات كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال والمغرب وإيران.

وقال لوبيتيجي في حوار أجرته معه صحيفة ماركا "البرتغال أبطال أوروبا، ولديهم جيل مميز حاليًا ومدرب خبير، كذلك إيران هم أقوى فريق آسيوي آخر 5 سنوات، وأفضل من اليابان وكوريا الجنوبية، والمغرب أيضًا أقوى فريق في أفريقيا، ونجحوا في التأهل على حساب منتخب كبير هو كوت ديفوار، بدون أن تتلقى شباكهم أي أهداف".

وعن احتمالية تكرار إنجاز التتويج بالمونديال عام 2010، رد "بالتأكيد كان إنجازًا عظيمًا، وعلامة فارقة في تاريخ كرة القدم الإسبانية بل وكرة القدم العالمية، هذا الجيل سيتذكره الجميع، ولكن لا أحب المقارنة، فلنجعل الجيل الحالي يقدم ما لديه على طريقته الخاصة".

وتطرق مدرب إسبانيا للحديث عن دييغو كوستا، المنتقل حديثًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد "أريد أن يكون دييغو في مكانه الطبيعي مع المنتخب، لقد عاش شهورًا في وضع صعب و غريب، وأعلم أنه يتدرب بجدية، وفي حالة بدنية جيدة، سنرى كيف سيعود لأن الأمر ليس سهلًا بعد الغياب فترة طويلة، لكن دييغو يتميز بروح تنافسية عالية، تجعله يتغلب على المواقف الصعبة التي يتعرض لها".

واختتم جولين لوبيتيجي "نشعر بالمسؤولية وأننا أمام تحدٍ مثير، سنعمل بجد، وسنستعد بأفضل طريقة، من أجل تقديم أفضل ما لدينا في روسيا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جولين لوبيتيجي
#إسبانيا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#المغرب
#دييغو كوستا

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