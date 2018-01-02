موراي يسعى لتقليص جدول منافساته بالموسم الجديد

يعتزم لاعب التنس البريطاني، آندي موراي، المصنف الأول عالميا سابقا تقليص جدول منافساته في الموسم الجديد لتجنب تجدد إصابات أثرت على مسيرته خلال 2017.

وانسحب موراي، الذي واجه صعوبات بسبب إصابة في الفخذ منذ الخسارة في دور الثمانية لويمبلدون في تموز/يوليو الماضي، من بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتراجع ترتيبه إلى المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وقال موراي الذي سيشارك في بطولة برزبين الدولية "سأقوم على الأرجح بإجراء تعديلات على جدول مشاركاتي خلال هذا العام.. بالتأكيد سأخوض مباريات أقل من السابق لأمنح جسدي الفرصة للراحة والتعافي".

وأضاف "أتمنى أن ألعب لأطول فترة ممكنة تسمح بها ظروفي الصحية. ومعظم اللاعبين لديهم الشعور ذاته.. تمنح نفسك بعض الراحة خاصة عندما تتقدم في العمر. إنه أمر غاية في الأهمية وهو ما سأحاول فعله بكل تأكيد".

وعاد موراي للملاعب الجمعة الماضي في مباراة استعراضية أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت ويبدو واثقا أنه تعافى من إصابته بشكل يتيح له المنافسة على أعلى مستوى.

وأضاف "أشعر بتحسن كبير في الفخذ عما كان عليه الحال في ويمبلدون. حينها كدت أبلغ الدور قبل النهائي.. فإذا كان وضعي الآن أفضل فهذا تقدم إيجابي".