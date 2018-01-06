برشلونة يبدي اهتمامه بمدافع لاتسيو

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى ترميم دفاعه بصفقات جديدة، خلال الفترة المقبلة، تحسبًا للرحيل المحتمل للمخضرم خافيير ماسكيرانو.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن قلب الدفاع الهولندي، ستيفان دي فري، نجم لاتسيو الإيطالي، لا زال محل اهتمام العملاق الكاتالوني.

يأتي ذلك، رغم التقارير، التي توضح أن الكولومبي الشاب ياري مينا، نجم بالميراس البرازيلي، هو الأقرب للانضمام لبرشلونة، في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبحث برشلونة عن بديل جديد، في مركز قلب الدفاع، تحسبًا لمغادرة ماسكيرانو، الذي من المتوقع أن يرحل للدوري الصيني هذا الشهر.

وكشفت عدة تقارير، أن ستيفان دي فري، يرفض تجديد عقده مع لاتسيو، كما رفض عرضًا من إنتر ميلان، وذلك انتظارًا لتحرك برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن دي فري، قد يكون ضمن خطط برشلونة للموسم المقبل، حتى في حال عدم انضمامه لقلعة الكامب نو هذا الشتاء.