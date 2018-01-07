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الفرنسية ملادنوفيتش تنسحب من بطولة سيدني للتنس

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 13:50

الفرنسية ملادنوفيتش تنسحب من بطولة سيدني للتنس
الفرنسية كريستينا ملادنوفيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

خرجت الفرنسية كريستينا ملادنوفيتش من الدور الأول لبطولة سيدني الدولية للتنس، اليوم الأحد، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وجرت المباراة وسط درجة حرارة مرتفعة بلغت 45 درجة مئوية، وتقدمت خلالها الأسترالية إيلين بيريز المصنفة 343 على العالم على ملادنوفيتش بنتيجة 4/6 و2/4 قبل انسحاب اللاعبة الفرنسية.

وتعرضت ملادنوفيتش للهزيمة 14 على التوالي، حيث كانت تأمل أن تكون بدايتها في 2018 أفضل من نهايتها في 2017 التي شهدت خسارتها 13 مرة متتالية.

وقالت ملادنوفيتش "43 درجة مئوية، لكنها ربما كانت 50 درجة مئوية داخل الملعب، أتقدم بأسفي للجماهير، أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي انسحب فيها من مباراة".

وفازت اللاتفية يلينا أوستابينكو على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 7-6 (3-7) و6-1.

وفي فئة الرجال فاز الإيطالي باولو لورينزي على الأسترالي جوردان تومبسون 7-6 (5-7) و6-4، وفاز الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف على الصربي فيكتور ترويسكي 6-4 و7-6 (6-8)، والبوسني دامير جومهور على الألماني يان لينارد شترف 6-1 و6-4.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستينا ملادنوفيتش
#تنس
#سيدني

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