مدرب برشلونة يفصح عن مميزات ديمبلي وكوتينيو

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه أمس، الأحد، على ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة، على ملعب "كامب نو" في الجولة الـ18 من عمر الليغا.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية تصريحات فالفيردي بعد المباراة حيث قال معلقًا على المباراة "نحن نقيس أنفسنا كفريق منظم، من الصعب الفوز دائمًا، حاولوا أن يصعبوا المباراة علينا، ولكن نجحنا في التسجيل مبكرًا".

وعن عثمان ديمبلي قال "نحن سعداء به، إنه يلعب في مركز كنا نعرف أنه سيؤدي جيدًا فيه، سوف يساعدنا بالتأكيد، لديه السرعة والكثير من الأمور الجيدة، نشعر أنه في حالة جيدة".

وعن الوافد الجديد لبرشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو قال "نأمل أن يساعدنا كثيرًا، إنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهداف، ويلعب بشكل جيد خارج وداخل الصندوق، ويمكنه مساعدتنا دفاعيًا، نحن محظوظون أنه سيكون لاعبًا في فريقنا".