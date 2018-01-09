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نادال خارج المنافسة على بطولة كويونج

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 09:10

نادال خارج المنافسة على بطولة كويونج
الإسباني رافاييل نادال (أ ف ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

خسر النجم الإسباني، رافاييل نادال، المصنف الأول في العالم، أمام الفرنسي ريشار جاسكيه 4/6 و5/7 اليوم الثلاثاء، في بطولة كويونج.

وخاض نادال هذه البطولة، لاختبار حالته ومستواه بعد التعافي من إصابته في الركبة، استعدادًا لخوض منافسات أستراليا المفتوحة.

ورغم الهزيمة، قدم نادال أداءً مطمئنًا في أول مباراة له بعد نحو شهرين لم يخض خلالهما أي مباراة رسمية، حيث كان قد انسحب بسبب الإصابة من البطولة الختامية للموسم الماضي في لندن.

وانتهت مشاركة نادال (31 عامًا) بذلك في بطولة كويونج المقامة على الملاعب التي كانت تستضيف سابقًا منافسات بطولة أستراليا المفتوحة.

ويتأهب نادال لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، والتي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.

وحقق ريشار جاسكيه الفوز اليوم أمام نادال، رغم أنه لم يسبق للاعب الفرنسي الفوز طوال 15 مباراة رسمية جمعته بالنجم الإسباني.

وقال نادال عقب المباراة "كان اختبارًا جيدًا بالنسبة لي بعد تدريبات جيدة، وهذا هو الشيء الأهم، ركبتي بحالة جيدة، لذلك فأنا هنا".

وأضاف "لو لم أكن أشعر بحالة جيدة، ما كنت لأتواجد هنا، لذلك فمشاركتي هي أنباء سارة، سأتدرب بجدية في الايام القليلة المقبلة، استعدادًا لأستراليا المفتوحة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رافاييل نادال
#تنس
#كويونج
#ريشار جاسكيه

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