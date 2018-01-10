صلاح يوجه رسالة لكوتينيو بعد رحيله عن ليفربول

وجه محمد صلاح، هداف منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رسالة إلى زميله البرازيلي فيليب كوتينيو بعد رحيله إلى نادي برشلونة الإسباني في شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر " استمتعت باللعب بجوارك في الفترة القصيرة التي قضيتها معك في الفريق، أتمنى لك الأفضل في مغامرتك الجديدة".

ونشر صلاح صورا له مع اللاعب البرازيلي بعد أن رحل عن فريق ليفربول إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة انضمام كوتينيو مقابل 142 مليون يورو بخلاف حوافز مالية لتصل قيمة الصفقة إلى 160 مليون يورو وفقا لتقديرات الصحف الإنجليزية.

وكان صلاح قد ظهر بمستوى طيب مع كوتينيو في المرحلة الماضية مع ليفربول.