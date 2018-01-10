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مدرب برشلونة يفتح باب الرحيل أمام مهاجمه

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 14:35

مدرب برشلونة يفتح باب الرحيل أمام مهاجمه
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

فتح نادي برشلونة الإسباني، ومدربه إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الباب أمام رحيل أحد لاعبي خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بشهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن إرنستو فالفيردي عقد جلسة مع الجناح الشاب جيرارد دولوفيو، ونصحه بالبحث عن نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن دولوفيو عقد أيضًا جلسة ثانية مع بابلو سانز، المدرب المساعد لجولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وكشفت أن سانز أكد لدولوفيو أنه إذا شارك في دقائق أكثر خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، فإن لوبيتيجي لن يتردد في ضمه لقائمة "لاروخا" لكأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وأشارت "سبورت" إلى أن كلمات بابلو سانز قد جعلت دولوفيو يعيد النظر في نيته البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب يفكر بجدية في الرحيل هذا الشتاء للحصول على فرصة أفضل للمشاركة، على أمل تمثيل إسبانيا في المونديال لأول مرة في مشواره الكروي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#جيرارد دولوفيو

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