10 معلومات مثيرة عن الوافد الجديد لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس الخميس، عن تعاقده مع قلب الدفاع ياري مينا، قادما من بالميراس البرازيلي.

وبهذه المناسبة استعرض الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني 10 معلومات مثيرة عن المدافع الكولومبي الشاب كالتالي:

أول كولومبي في برشلونة

سيكون ياري مينا، هو أول كولومبي يلعب مباراة رسمية مع نادي برشلونة، حيث لعب لورو موسكيرا مباراة ودية ضد ساباديل في 24 حزيران/يونيو 1964، لكنه لم يبق في النادي.

جيل دينيس سواريز

يتشارك الكولومبي سنة الميلاد 1994 مع دينيس سواريز، حيث ولد لاعب وسط البلوغرانا في 6 كانون الثاني/يناير، بينما ولد مينا في أيلول/سبتمبر.

الظهور الأول مع كولومبيا

شارك مينا للمرة الأولى مع المنتخب الكولومبي في مباراة رسمية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وسجل هدفه الأول في 11 من الشهر ذاته في التعادل 2-2 مع أوروغواي.

أطول لاعبي برشلونة

ياري مينا، سيصبح هو أطول لاعب في فريق برشلونة الحالي حيث يبلغ طوله 1.95 سنتيمتر، يليه بيكيه (1.94m)، بوسكيتس (1.89m) وأندريه غوميز (1.88m).

الكولومبي العاشر في الدوري الإسباني

سيصبح ياري مينا الكولومبي العاشر الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لينضم إلى مواطنيه كارلوس باكا (فياريال)، خوانجو نارفيز (ريال بيتيس)، لويس موريل (إشبيلية)، دانيال توريس (ألافيس)، جيفرسون ليرما (ليفانتي)، جيسون موريللو (فالنسيا)، برناردو إسبينوسا، يوهان موجيكا ومارلوس مورينو (جيرونا).

أربعة أرقام

ارتدى ياري مينا، أربعة أرقام مختلفة طوال مسيرته المهنية، رقم 3 في ديبورتيفو باستو، رقم 26 في إنديبندينتي سانتا فيه، وبالميراس، فضلا عن 13 و16 مع المنتخب الكولومبي.

مؤسسة ياري مينا

اللاعب لديه مشروع خيري بدأ في نهاية عام 2016 بمسقط رأسه في كولومبيا، والذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين.

بدأ كحارس مرمى

بدأ مينا يلعب كرة القدم كحارس مرمى، وهو تقليد في عائلته، لكنه قرر تغيير مركزه ليصبح حاليا واحدا من أفضل المدافعين في العالم.

بطل سابق

مع سانتا، توج مينا بالدوري الكولومبي في عام 2014، وفاز ببطولة كوبا سود أميركانا مع نفس الفريق في عام 2015، وبالدوري البرازيلي مع بالميراس في عام 2016.

رجل العائلة

عائلة مينا وأصدقائه هم جزء مهم جدا من حياته حيث يشارك الكثير من وقته خارج الملعب معهم، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الصور التي ينشرها بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي.