بيل يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، موقف الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من الاستمرار داخل قلعة الملكي، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بضمه خلال المرحلة المقبلة.

وعاد بيل إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد، بعد تعافيه من الإصابات العضلية التي كانت تمنعه من المشاركة طيلة الفترة الأخيرة.

وبدأ نجم ريال مدريد في استعادة مستواه، خاصة بعد ثنائيته الأخيرة في مرمى سيلتا فيغو، التي مكنت المرينغي من الخروج بنقطة من تلك المباراة وتفادي الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "ABC" الإسبانية، قرر بيل عدم الاستماع لأي عروض خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يرغب بشدة في الاستمرار مع المرينغي خاصة بعدما استعاد مستواه وشعر بأهميته الكبيرة داخل كتيبة زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة "بيل لا يخشى المنافسة مع أي لاعب حاليًا، حتى لو تم التعاقد مع هاري كين، أو إيدن هازارد، أو حتى نيمار، وأصبح واثقًا أنه لن يجد مكانًا أفضل من ريال مدريد لإظهار إمكانياته".

ويعتبر هذا القرار، ضربة قاضية لطموحات بعض الأندية، وخاصة الإنجليزية، التي ترغب في التعاقد مع غاريث بيل، الذي يرتبط مع ريال مدريد بعقد ممتد حتى 2022.