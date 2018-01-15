مدرب برشلونة يكشف سر كسر عقدة أنويتا

حذر الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، من التراخي عقب فوز فريقه على ريال سوسييداد، وكسر عقدة ملعب "أنويتا"، مؤكدًا أن الفريق سيفقد النقاط لو سيطرت حالة من الاسترخاء على اللاعبين بسبب فارق النقاط الكبير مع الملاحقين، ولا سيما ريال مدريد (19 نقطة).

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" بعد المباراة "أرى أن ريال سوسييداد فريق يلعب بشكل جيد للغاية، إنه يقوم بأشياء خطيرة، بدأنا جيدًا في المباراة وبعدما تلقينا أول هدف تغيرت الأمور، لكننا قمنا بالتعديل بعد أن سجل باولينيو الهدف".

وعن فارق النقاط الكبير مع الملاحقين، تابع "صحيح أن هناك فارق كبير لكن إذا استرخينا سوف نفقد الكثير، فقدنا فقط 6 نقاط، ولكن ما زال علينا أن ننمو، نريد الحفاظ على الفوز".

واختتم "في البداية وصلنا عدة مرات، ولكن عندما وصلوا إلى مناطقنا سجلوا، وضعوا علينا ضغطًا كبيرًا، لقد أغرقونا، إنهم فريق جيد وكان لدينا صعوبات، ولكن عندما بدأ التعب استفدنا من ذلك، عندما يضربك الخصم وأنت تتغلب على الضغط فإنك تستطيع العمل أكثر، لهذا برشلونة كان هنا".