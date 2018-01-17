مدرب برشلونة يحذر لاعبيه عشية مباراة الديربي

حذر مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، لاعبيه قبل مواجهة إسبانيول، اليوم الأربعاء، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، مؤكدًا على ضرورة التريث بالنسبة لجناح الفريق، عثمان ديمبلي، الذي أصيب مجددًا.

وقال فالفيردي، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "إسبانيول في حالة جيدة، والأرقام تقول هذا.. إنه ديربي والفوارق تتقلص بسبب الندية، سيحاولون الاستفادة من عامل الملعب، يجب أن نركز لكي نصل إلى المربع الذهبي".

وعن إصابة عثمان ديمبلي، أضاف "لم أتحدث إليه، هو لم يعتقد أنه يعاني من تمزق، لقد رأيته بحالة جيدة، العودة بعد الإصابات طويلة الأمد يجب أن تأتي شيئًا فشيئًا، وهذا ما سنفعله منذ هذه اللحظة، نتمنى ألا يغيب لمدة طويلة".

وأردف "لقد عانى من إصابة قوية في خيتافي، أما مشكلته الآن فهي صغيرة، لا يجب أن نضخم الموضوع، الذي جرى معه هو جزء من العمل، إنها هي صعوبات إضافية، ولكنه سيتجاوزها، ويجب أن نساعده".

وحول الفارق الكبير بين فريقه وبين ريال مدريد، قال مدرب البارسا "لا أعلم ماذا كان ليحدث لو أننا كنا نحن في تلك الوضعية، لا أحب أن أتحدث عن الافتراضات، ولكن لا يجب ألا نستبعد أحدًا في عالم كرة القدم".

وأشار فالفيردي إلى أن عودته إلى ملعب إسبانيول مجددًا أمر خاص بالنسبة إليه، معبرًا عن امتنانه لهذا النادي، مع أنه أكد أنه يترك الأمور العاطفية جانبًا من أجل التركيز على المباراة.

وعن مهاجم الفريق لويس سواريز، قال "إنه يستطيع تسجيل الأهداف بطرق مختلفة، هو ليس مهاجمًا كلاسيكيًا، بل هو يقدم إضافات أخرى، المدافعون لا يستطيعون إيقافه بسهولة، لقد عانى من فترة لم يسجل فيها الأهداف، ولكنه دائمًا كان يحظى بالفرص، قد لا تلمس الكرة لفترة ولكنك تسجل الهدف مع أول لمسة".

وأنهى تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يقدمون أداءً كبيرًا في الشوط الثاني من المباريات، مقدمًا الشكر لمدرب إسبانيول، كيكي سانشيز فلوريس، على كلماته التي امتدحه بها، متمنيًا له حظًا موفقًا في مسيرته.