برشلونة يتلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم

تلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم، بخسارته في ذهاب دور ربع نهائي كأس الملك، أمام مضيفه إسبانيول، على أرضية ميدان كورنيا.

وسجل الهدف الوحيد، البديل الشاب، أوسكار ميليندو، في الدقيقة 88 من المباراة، ليهدي هذا الفوز الغالي لفريقه في الديربي.

وبهذه الهزيمة يتأجل حسم الدور إلى مباراة الإياب على أرضية ميدان كامب نو، يوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير المقبل.

وبدأت المباراة بركلة حرة لميسي سددها بنفسه خارج المرمى، تلتها تسديدة من بوسكيتس تصدى لها الحارس دييغو لوبيز.

وعاود ميسي المحاولة في الدقيقة 22 بعد أن انطلق وسدد من على مشارف منطقة الجزاء كرة قوية في أحضان دييغو لوبيز.

ولم يأت رد واضح من إسبانيول، إلا تسديدة طائشة من جيرارد مورينو في الدقيقة 29 بعد خطأ من سيرجي روبيرتو في التمرير، ورد برشلونة بتصويبة من باولينيو مرت محاذية، بعد تمريرة جميلة من ميسي.

وكاد البارسا أن يفتتح النتيجة في الدقيقة 44 حينما خطف سيرجي روبيرتو الكرة في مناطق إسبانيول، فوصلت إلى ألينيا الذي مرر كرة جميلة إلى دينيس سواريز في الجانب الأيسر، إلاّ أن تسديدة الأخير خرجت محاذية للقائم الأول، لتنتهي الجولة الأولى من دون أهداف.

وبدأ الشوط الثاني بشكل أكثر حماسة، فروض ميسي الكرة بصدره داخل المنطقة وسدد على الطائر وتألق دييغو لوبيز في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 61، انطلق سيرجي روبيرتو مرة أخرى، واستقبل تمريرة أليكس فيدال داخل منطقة الجزاء، فتدخل عليه جرانيرو ليوقعه أرضًا ويعلن الحكم عن ركلة جزاء، نفذها ليو ميسي، إلا أن دييغو لوبيز صدها بشكل رائع فأكد تألقه خلال المباراة.

وانتفض إسبانيول بعد ضياع ركلة الجزاء، فحاول عن طريق رأسية من دافيد لوبيز وقعت بين يدي الحارس سيليسين.

وتوالى اقتراب هجوم إسبانيول من مرمى برشلونة، بعدة عرضيات ولمسات، خاصة من البديل ليو بابتيستاو.

وطالب لاعبو إسبانيول بالبطاقة الحمراء لراكيتيتش، عندما خطف مورينو الكرة منه، فاضطر الكرواتي لارتكاب خطأ.

ونفذ الركلة الحرة الظهير نافارو بقوة إلاّ أن سيليسين صد الكرة بمهارة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 88، انطلق الظهير الأيمن نافارو فوصل إلى عمق دفاع البارسا، ومرر كرة ذكية إلى الخلف للبديل الشاب، أوسكار ميليندو الذي سددها بشجاعة بيسراه إلى القائم الثاني، ليسجل الهدف الوحيد في المباراة.

ولم تسفر محاولات برشلونة عن شيء فيما تبقى من الوقت، كركلة ميسي الحرة في آخر اللحظات، لتنتهي المباراة بتلقي البلوغرانا الهزيمة الأولى له هذا الموسم.