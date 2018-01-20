  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم لاعب برشلونة

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 09:38

إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم لاعب برشلونة
النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن توصل ناديي برشلونة وإنتر ميلان، لاتفاق ينضم بموجبه اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لصفوف الفريق الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بانتقال رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة، إلى صفوف إنتر ميلان، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الحالي.

ويمكن لإنتر ميلان، تفعيل خيار أحقية شراء اللاعب بقيمة 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، في عقد ستكون مدته 3 سنوات.

واختتمت الصحيفة بقولها، أن اللاعب سوف يسافر الأحد إلى ميلانو، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية، الإثنين المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنتر ميلان
#رافينيا ألكانتارا
#برشلونة

تعليقات

مواد متعلقة

شكوك حول مشاركة باولينيو أمام ريال بيتيس
شكوك حول مشاركة باولينيو أمام ريال بيتيس

2018-01-20

شارابوفا تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
شارابوفا تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2018-01-20

كاريك يحدد موعد اعتزاله كرة القدم
كاريك يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

2018-01-20

الأكثر قراءة

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

2018-01-19
حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

2018-01-19
نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

2018-01-19
تقرير عريقات لعباس عن خطة ترامب: تصفية للقضية الفلسطينية

تقرير عريقات لعباس عن خطة ترامب: تصفية للقضية الفلسطينية

2018-01-19
منذ 1948: إسرائيل سعت لطمس فشلها باحتلال الطيرة

منذ 1948: إسرائيل سعت لطمس فشلها باحتلال الطيرة

2018-01-19