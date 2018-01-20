إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن توصل ناديي برشلونة وإنتر ميلان، لاتفاق ينضم بموجبه اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لصفوف الفريق الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بانتقال رافينيا ألكانتارا، لاعب برشلونة، إلى صفوف إنتر ميلان، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الحالي.

ويمكن لإنتر ميلان، تفعيل خيار أحقية شراء اللاعب بقيمة 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، في عقد ستكون مدته 3 سنوات.

واختتمت الصحيفة بقولها، أن اللاعب سوف يسافر الأحد إلى ميلانو، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية، الإثنين المقبل.