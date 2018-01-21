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سيليتش يحجز مقعدا في ربع نهائي أستراليا المفتوحة

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 09:03

سيليتش يحجز مقعدا في ربع نهائي أستراليا المفتوحة
الكرواتي مارين سيليتش (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حجز الكراوتي مارين سيليتش مقعدا في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعد تغلبه اليوم، الأحد، على الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وفاز سيليتش، المصنف السادس عالميا والمرشح السادس للقب على بابلو كارينيو المصنف الـ11 عالميا والذي بلغ ثمن نهائي أستراليا لأول مرة في مسيرته، بواقع 6-7 (2-7) و6-3 و7-6 (7-0) و7-6 (7-3) في ثلاث ساعات و27 دقيقة.

ويواجه سيليتش في ربع النهائي الفائز بالمباراة التي تجمع بين المصنف الأول عالميا الإسباني رافاييل نادال المرشح الأول للقب والأرجنتيني دييغو شفارتزمان المصنف الـ26 عالميا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مارين سيليتش
#أستراليا المفتوحة
#بابلو كارينيو بوستا
#رافاييل نادال

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