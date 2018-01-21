فالفيردي: علينا الالتزام بمفتاح الضغط أمام ريال بيتيس

ظهر الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أمام وسائل الإعلام للحديث عن مباراة فريقه أمام ريال بيتيس اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الليغا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية حديث فالفيردي حيث قال "بيتيس دائمًا يثير الصعوبات عندما تلعب أمامه، يريد أن يسيطر على المباراة وعلينا الالتزام بمفتاح الضغط، إنه فريق شجاع يريد الكرة، ويتطور دائمًا، ونتائجه تؤكد ذلك، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة".

وعن موقف لاعبي برشلونة من ضغط المباريات قال "صحيح أننا لدينا الآن ضغط مباريات ولدينا العديد من الإصابات، وللأسف أنها تأتي في لاعبين يشاركون في مركز واحد مثل أومتيتي وماسكيرانو، نأمل أن يتعافى الجميع، لتوزيع الأحمال على كل اللاعبين".

وبشأن موعد مشاركة الوافد الجديد كوتينيو قال "لن نحدد موعدًا واضحًا، لأن الإصابات يمكن أن يحدث فيها بعض الأمور ولا يجب أن نرتكب الأخطاء".

وأردف قائلا "لديه مشكلة عضلية صغيرة في الفخذ الأيمن، لا أعرف ربما يكون جاهزًا يوم الخميس للمشاركة أمام إسبانيول، نعتقد أنه سيكون معنا قريبًا".

وعن صفقة الفرنسي غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد قال "إنه لاعب في فريق آخر، وأنا أحترم أتلتيكو مدريد كثيرًا، ولن أتحدث عن ذلك، نحن نعيش في عالم من التكهنات، لا شيء أكثر من ذلك، لكني أحبه بالطبع".

وعن الهزيمة الأخيرة أمام إسبانيول في كأس الملك "بالتأكيد لا نريد أن نخسر، دائمًا نحاول أن يكون لدينا نفس العقلية، ولكن لم يكن لدينا الوقت للرد على الهدف الذي تلقيناه في الدقائق الأخيرة".

وواصل "علينا محاولة العودة في مباراة الإياب واستئناف ديناميكية الفوز التي لدينا في الدوري".

وحول باكو ألكاسير مهاجم البلوغرانا قال "لم أتحدث معه عن مستقبله داخل الفريق، تحدثت إليه عن إصابته، نحن لدينا العديد من اللاعبين ونريد أن يكون الجميع على ما يرام".

وأضاف "علينا تجربة كل اللاعبين مثل حالة ياري مينا، سوف يكون مثل الآخرين، صحيح أنه جاء من مكان مختلف وعليه أن يتأقلم مع الوضع الجديد، ولكن ليس هناك الكثير من الفرص للاختبارات علينا أن نقدر ذلك".

وأكمل "كيكي سيتين مثلي تمامًا نحن نتشابه أشياء كثيرة، نريد أن نسيطر على المباراة ونخلق الفرص الكثيرة".

وعن صفقات برشلونة الجديدة قال "هذا الشيء شأن داخلي، نحن هنا وسنحاول استخدام اللاعبين الذين نملكهم وفقًا لإمكانياتهم".

وعلق على اعتزال البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق قائلا "أعطى نادي برشلونة دفعة قوية عندما وصل إلى هنا، لقد بنى عصرًا جديدًا هنا وفي عالم كرة القدم".

وعن المنافسة في الدوري والكأس قال "أولويتنا هي الليغا ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد الكأس، نريد الفوز بكل شيء، ولكن الليغا تخبرك كيف كنت على مدار العام".

واستطرد "أما دوري أبطال أوروبا والكأس فيمكن أن يكون لديك وقت جيد في فترة معينة، ولكن نحن نركز على الليغا، ولكن لا نستبعد المنافسة على كافة الألقاب".

وعن المهاجم جيرارد دولوفيو قال "لقد تدرب مؤخرًا معنا بشكل جيد، ولكن هناك شكوك حول دخوله لقائمة المباراة".

وعلق على تجديد سيرجي روبيرتو قائلا "إنها أخبار سعيدة للجميع، تجديد بيكيه أو سيرجي أمر جيد بالنسبة للنادي وهذا يعني الكثير للمشجعين واللاعبين".

وعن صفقة رافينيا المحتملة قال "لم يتدرب بالأمس لأنه يحل قضية انتقاله، تحدثت إليه لأنه أصيب لفترة طويلة هنا، سيكون من الصعب أن يحصل على الكثير من الدقائق في برشلونة".

وبشأن عدم ذهاب ريال مدريد لسوق الانتقالات الشتوية قال "ليس لدي ما أقوله عن ذلك، أنا أركز على فريقي فقط، ليس لدي الوقت للتفكير في بقية الأندية".