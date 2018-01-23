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كونتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة آرسنال

تاريخ النشر: 23/01/2018 - 20:18

كونتي يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة آرسنال
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تلقى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي ضربتين موجعتين، قبل مباراة آرسنال المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الإمارات، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلسي أمام آرسنال، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب نصف النهائي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم الثلاثاء إن الإسبانيين ألفارو موراتا وسيسك فابريغاس سيغيبان عن ديربي لندن بسبب الإصابة.

وأضاف كونتي "موراتا وفابريغاس سيخرجان من قائمة البلوز لمباراة آرسنال، هما غير مستعدين لمواجهة الغد بسبب الإصابة".

وتابع "يجب أن أتابع حالة الثنائي قبل اتخاذ أي قرار، موراتا يعاني من مشكلة في الظهر".

وأكمل "خلال عام ونصف في إنجلترا حصلت على الدوري ووصلت لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ولعبت نهائي كأس الدرع الخيرية، لذا بالنسبة لي وللاعبين العبور لنهائي البطولة أمر مهم".

واختتم "من المتوقع أن تكون مباراة العودة مفتوحة بسبب نتيجة الذهاب، الآن لدينا فرصة للوصول للنهائي من خلال المباراة الثانية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#تشيلسي
#آرسنال
#ألفارو موراتا
#سيسك فابريغاس

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