نادال خارج المنافسة على بطولة أستراليا المفتوحة

صعد مارين شيليتش إلى قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، عقب انسحاب الاسباني رافاييل نادال المصنف الأول بسبب الإصابة، بينما كانت النتيجة 3-6 و6-3 و6-7 و6-2 و2-0 على ملعب رود ليفر.

وحصل نادال على وقت للعلاج في نهاية المجموعة الرابعة بسبب إصابة واضحة في أعلى الفخذ، وعانى بشدة للمضي قدما في المباراة التي أقيمت في الفترة المسائية.

وعقب تعرضه لكسر إرساله ليتراجع 2-0 في المجموعة الخامسة، طلب نادال الانسحاب من اللقاء وصافح الحكمة وشيليتش وبدا عليه الأسف الشديد.

وسيلتقي شيليتش المصنف السادس مع كايل إدموند بحثا عن مكان في نهائي البطولة.