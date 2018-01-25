مورينيو يعلن موعد مباراة سانشيز الأولى مع يونايتد

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

قال مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، إن مهاجمه الجديد، أليكسيس سانشيز، ييكون ضمن تشكيلة الفريق في مباراة الكأس التي ستقام يوم غد الجمعة أمام نادي يوفيل، ضمن الدور الرابع من مسابقة الكأس.

وأشاد المدرب البرتغالي باللاعب الجديد، وقال إنه "أحد أهم المهاجمين في العالم"، مع العلم أنه انتقل إلى النادي ضمن صفقة تبادلية قبل أيام مع غريمه أرسنال، إذ ضم سانشيز وتخلى له عن لاعب الوسط، هنريك مخيتاريان.

ويفتتح مانشستر يونايتد مباريات الدور الرابع من الكأس عندما يحل ضيفا على يوفيل من الدرجة الثالثة غدا، ساعيا إلى مواصلة مشواره فيها لتعويض فقدانه لقبه في كأس الرابطة بخسارته أمام بريستول 1-2 في ربع النهائي.

ولم يشارك سانشيز (29 عاما) في المباراة التي خسرها فريقه السابق أرسنال وفقد فيها اللقب أمام نوتنغهام فوريست في الدور الثالث.

وقال مورينيو للصحافيين "حصلنا على أحد أفضل المهاجمين في العالم. أعتقد بأنه سيكون لاعبا مهما جدا بالنسبة لنا لأننا نريد ضم أفضل اللاعبين الممكنين".

وتابع "أليكسيس لاعب يمكنه تأدية أدوار عدة، يمكنه اللعب في أربعة مراكز مختلفة في الهجوم". وردا على سؤال عن احتمال عودة مواطنه، كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، قال مورينيو "ريال تحت الضغط ونتائجه ليست جيدة، عملت مع هذا الفريق لثلاثة أعوام وأنا حريص عليه وسأكون آخر شخص يزيد عليه الضغط".

وأضاف "كريستيانو من نوعية اللاعبين الذين يفضل أي مدرب وناد الحصول عليهم ولكن هناك مدربا واحدا وناديا واحدا يمكنهما ذلك، (الفرنسي زين الدين) زيدان وريال مدريد".