ريال مدريد يجهز مبلغا لضم 3 لاعبين من البريمييرليغ

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تجهز مبلغا خياليا، للتعاقد مع 3 نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد حدد مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني، لضم حارس المرمى ديفيد دي خيا، والمهاجم هاري كين، وصانع الألعاب إيدين هازارد، من أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال ينوي إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني على كل من هاري كين وإيدين هازارد، بينما يأمل الملكي في أن يكون مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني كافيا، لجلب دي خيا من مسرح الأحلام.

ويعاني ريال مدريد من سوء النتائج هذا الموسم، حيث ودع كأس ملك إسبانيا، كما أصبح حفاظه على لقب الليغا أمرًا صعبًا، هذا في الوقت الذي ربطت فيه عدة تقارير، بعض لاعبي الفريق، بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.