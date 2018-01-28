فيدرر يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة

توج السويسري المخضرم روجر فيدرر المصنف الثاني على العالم، بلقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفاز فيدرر على الكرواتي مارين شيليتش 6/2 و6/7 و6/3 و6/3 و1/6، اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وحصد فيدرر لقبه العشرين في بطولات الجراند سلام، والسادس في ملبورن بعد تجربته الناجحة في أعوام 2004 و2006 و2007 و2010 و2017.

وعادل فيدرر الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة، ليتساوى مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون.

ونجح فيدرر في العام الماضي، في الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة ويمبلدون الانجليزية، بإحرازه اللقب الثامن بعد فوزه على شيليتش في النهائي.

وحقق فيدرر فوزه التاسع على شيليتش في عشر مواجهات جمعت بينهما، فيما جاء الفوز الوحيد للاعب الكرواتي في عام 2014 عندما أطاح بفيدرر من المربع الذهبي لبطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" في طريقه للفوز باللقب.

ويواصل فيدرر عودته الساحرة إلى عالم العظماء في ملاعب التنس، حيث أحرز سبعة ألقاب في الموسم الماضي كما استهل مسيرته في 2018 بالتتويج بأولى بطولات الجراند سلام.

كما فاز فيدرر (36 عاما) بلقبه الثالث في البطولات الكبرى بعد إتمام الخامسة والثلاثين من العمر، علما بأن الاسترالي كين روزويل هو اللاعب الوحيد منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، الذي أحرز إحدى الألقاب الكبرى بعد بلوغه الخامسة والثلاثين، في أستراليا المفتوحة عام 1972 وهو في السابعة والثلاثين.

وفشل فيدرر في معادلة إنجاز الإسباني رافاييل نادال المصنف أول على العالم والنجم السويدي السابق بيورن بورغ في إحراز ألقاب ثلاث بطولات كبرى من دون خسارة أي مجموعة.

من جانبه أصبح شيليتش أول لاعب كرواتي يصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه عجز عن الفوز بثاني لقب له في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، ليبقى متساويا مع مواطنيه جوران إيفانيسيفيتش وإيفا مايولي اللذين أحرز كل منهما لقبا واحدا.