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تشيلسي يقترب من إبرام صفقة هجومية

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 14:14

تشيلسي يقترب من إبرام صفقة هجومية
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب نادي تشيلسي من إبرام صفقة هجومية، لتعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن نادي آرسنال سيوافق على رحيل الفرنسي أوليفييه جيرو لنظيره تشيلسي، إذا عرض البلوز 35 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وارتبط جيرو بالرحيل عن صفوف المدفعجية مؤخرًا، بسبب عدم حصوله على فرصته في المشاركة، والتي أصبحت مستحيلة، بعد اقتراب الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند من الانضمام للجانرز.

وشارك جيرو هذا الموسم مع ناديه آرسنال، في 25 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 7 أهداف.

ويسعى جيرو، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع فريق آخر، من أجل التواجد مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.

وفشل انتقال جيرو إلى بوروسيا دورتموند، الذي أبدى اهتمامه باللاعب، نظرًا لرغبة عائلة المهاجم الفرنسي في البقاء بإنجلترا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تشيلسي
#أوليفييه جيرو
#أنطونيو كونتي
#آرسنال

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