مدرب برشلونة: كانت لنا مباراة معقدة أمام ألافيس

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، سعادته بالفوز على ألافيس 2-1 مساء أمس، الأحد، على ملعب "كامب نو" في الجولة الـ21 من الليغا، بعد مباراة صعبة على أبناء الفريق الكاتالوني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية قال فالفيردي "كانت مباراة معقدة للغاية، لقد قدموا مباراة رائعة ونجحوا في التقدم بالنتيجة، ولكننا واصلنا الضغط حتى حققنا الفوز".

وتابع "كرة القدم لا تعتمد على المواهب فقط بل تحتاج للشجاعة والحماس من أجل الوصول للأهداف، وهذا ما فعلناه الليلة الماضية، في كرة القدم يمكنك توقع طريقة اللعب ولكن لا يمكن أن تعرف كيف ستسير المباراة".

وعن تبديل الظهيرين قال "سيميدو وديني قدما بداية جيدة في الشوط الأول ولكن ألافيس استغل المساحات بشكل جيد مما دفعنا لتغيير ملامح التشكيلة بنزول روبيرتو وألبا لإيجاد بعض التوازن".

ورفض فالفيردي الاعتراف بوجود ضربة جزاء على فريقه بعد اعتراض من لاعبي ألافيس، بحجة لمس صامويل أومتيتي مدافع البلوغرانا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقال في هذا الصدد "أرى أن يده كانت بجانبه، أعتقد أن لمسة اليد غير متعمدة، ولا يمكن أن نقطع يده فهذا شيء طبيعي لأن الكرة هي التي اتجهت نحو يده وليس العكس، ولكن كل مشجع سيراها من وجهة نظر فريقه".