فالفيردي يتحدث عن مواجهة فالنسيا بكأس الملك

ظهر الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أمام وسائل الإعلام للحديث قبل مواجهة فريقه المرتقبة غدًا، الخميس، أمام فالنسيا على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعن تسجيل فالنسيا في ملعبه دائمًا قال "لم تكن لدي هذه المعلومة، إنه لم يغب عن التسجيل خارج ملعبه إلا مرة واحدة، أعلم أن فالنسيا يملك لاعبين أقوياء بما فيه الكفاية لتسجيل الأهداف".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "رأينا أنه خصم صعب، ومن المهم الحفاظ على شباكنا نظيفة، سوف تكون نقطة مهمة جدًا بالنسبة لنا، إنها مواجهة مفتوحة وستكون صعبة وعدوانية".

وتابع "فالنسيا يلعب بشكل جيد جدًا، كانت لديه انطلاقة مميزة هذا الموسم ولكن هناك تراكم مباريات، رأيت إمكانياتهم أمام ريال مدريد، لقد خسروا 4-1 لكنهم كانوا قريبين من التعادل والحصول على نتيجة أفضل".

وأكمل "فالنسيا يملك مهاجمين سريعين ومنظمين جدًا، ويمكنهم التعامل مع المسافات الطويلة، إنهم يلعبون بطريقة كلاسيكية".

وعن الفريق الكاتالوني بعد سوق الانتقالات قال "نحن سعداء مع الفريق الذي لدينا، يجب علينا أن نواجه المرحلة المتبقية من الموسم الحالي، أعتقد أننا عززنا أنفسنا بشكل جيد".

وبشأن الوافد الجديد فيليب كوتينيو تابع "إنه يلعب بشكل جيد في عدد من المراكز، كصانع ألعاب وعلى اليسار واليمين ويمكن أن يساعد في الهجوم، إنه لاعب متنوع سواء هنا أو مع فريقه السابق ليفربول".

وعن قضية جيرارد بيكيه وفتح الاتحاد الإسباني تحقيق في تصريحاته الأخيرة قال "ليس لدي علم بذلك، سوف ننتظر، ولكن لم أسمع شيئًا عن ذلك حتى الآن".

وحول إصابات فالنسيا قال "إنه شهر صعب على الجميع، لأن المباريات قريبة جدًا من بعضها، لعبنا يوم الأربعاء والأحد، كانت لدينا مشكلات جسدية بالطبع، إنه أمر طبيعي بسبب التوتر وتراكم الدقائق، الجميع معرض للإصابات".

وبشأن رحيل لاعبه جيرارد دولوفيو قال "إنها ظروف تحدث، كان لديه الكثير من الرغبة عندما جاء، كان لديه خيارات ليكون قادرًا على إثبات نفسه".

وواصل "تحدثنا معه ورأينا الخيار الأفضل أن يتمتع بالكثير من الدقائق فهناك كأس عالم، هذا لا يعني أنه لا يلعب جيدًا، لقد كنت سعيدًا معه على المستوى الشخصي".

وحول كأس الملك قال "عندما تصل لنصف النهائي يجب أن تلعب من أجل الفوز، ليس لأنك جيد أو سيء في الليغا، ولكن النهائي على المحك، فالنسيا سيفعل الأمر نفسه".

وعن أليكس فيدال قال "لقد كان هناك الكثير من التكهنات حوله، لكنه يساعدنا بانتظام حتى لو لم يكن أساسيًا، بدأ أمام اسبانيول في المباراتين ولعب جيدًا".

وواصل "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن رافينيا وأردا ودولوفيو غادروا أيضًا، أعتقد من الجيد بالنسبة له أن يبقى ويساعدنا".

واستطرد "أخطط للمباريات كما هو الحال في الدوري، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مباراة عودة، إنها مباريات تشهد الكثير من التوتر حتى لو كنت تسيطر عليها، يمكن دائمًا أن يحدث أي شيء".

وواصل "أي فريق يصل إلى هذه المرحلة فهو خطير جدًا، سوف يلعبون من أجل الوصول للمرحلة النهائية، سيحاولون تحقيق نتيجة جيدة ووضع الكثير من الضغط علينا، ولكن لعب النهائي لا يحدث كل يوم".

وعن إصابات فريقه قال "كنت مع سيرجيو بوسكيتس وهو على ما يرام، وأعتقد أنه سيكون معنا، ولكن حالة أندريه غوميز أكثر تعقيدًا".

وعلق على وصف لويس سواريز بالعدواني بسبب ضربه لأحد مدافعي ألافيس بالمباراة الأخيرة قائلا "كان تركيزي على موقف الفريق لذلك لم أر ذلك بعناية، لويس يعطي كل شيء في الملعب إنه يضغط ويكافح ومع الكاميرات المتطورة هذا ليس أمرًا خفيًا".

وعن المباراة المقبلة أمام إسبانيول في الليغا قال "لا أفكر في ذلك الآن، لدينا مباراة قوية غدًا يجب التركيز عليها أولًا، لكنني لا أتوقع مثلما يتوقع الآخرون".