الانتقالات بالدوري الإنجليزي بلغت مستوى قياسيًا

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغا قياسيا قدره 430 مليون جنيه استرليني (490 مليون يورو) في فترة الانتقالات الشتوية (شهر كانون الثاني/ يناير)، بحسب دراسة نشرت اليوم الخميس.

وأظهرت دراسة لشركة "ديلويت" للتدقيق المالي أن إنفاق الأندية خلال هذه الفترة تضاعف مقارنة بالرقم القياسي السابق (256 مليون يورو)، وأن حجم الانفاق في اليوم الأخير (31 كانون الثاني/ يناير) بلغ 150 مليون جنيه (172 مليون يورو).

وقدرت "ديلويت" حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ 1,9 مليار جنيه (2,17 ملياري يورو)، مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجلته في الموسم الماضي، والبالغ 1,4 مليار جنيه.

وبينما كانت أندية القسم الأدنى من الترتيب تستحوذ عادة على الجزء الأكبر من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية لتفادي الهبوط، كان الوضع مغايرا هذه المرة مع سيطرة "الستة الكبار" (مانشستر سيتي ويونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام وليفربول) على أبرز التعاقدات.

وأشار دان جونز، أحد معدي الدراسة، إلى أن هذه الأندية "خالفت استراتيجيتها الاستثمارية التقليدية خلال فترة الصيف في محاولة لتحقيق أفضلية على منافسيها في منتصف الموسم"، ومحاولة إنهائه في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضحت الدراسة أنه على الرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقت، إلا أنها تبقى متناسبة مع عائدات الأندية في الدوري الممتاز.

وتابع جونز "إنفاق أندية الدوري الممتاز يبقى في نطاق إمكاناتها من العائدات التي حققتها. فالإنفاق الصافي المقدر لموسم 2017-2018، والذي ارتفع إلى 755 مليون جنيه، لا يمثل سوى 17 بالمئة من العائدات المتوقعة، وهو ما يتوافق مع المعدل في آخر 15 عاما".

ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، انضمام المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى ليفربول قادما من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو (رقم قياسي لمدافع، علما أن الصفقة أعلن عنها رسميا قبل أيام من فتح باب الانتقالات الشتوية)، ومانشستر سيتي الذي ضم المدافع الفرنسي ايمريك لابورت من أتلتيك بلباو الاسباني مقابل 57 مليون جنيه، وأرسنال مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قدرت قيمتها بـ 56 مليون جنيه.