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المنافسة تشتعل بين نادال وفيدرر على صدارة التصنيف

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 09:17

المنافسة تشتعل بين نادال وفيدرر على صدارة التصنيف
نادال وفيدرر (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

واصل الإسباني رافاييل نادال، تصدره لجدول التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين، بفارق ضئيل عن غريمه السويسري روجيه فيدرر، بعد أسبوع لم يشهد أي تغيير على مستوى اللاعبين الـ10 الأوائل في التصنيف.

وكان فيدرر قد توج قبل ثمانية أيام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، الـ20 له في بطولات الجراند سلام، في حين غادر نادال البطولة من الدور ربع النهائي إثر مداهمة آلام عضلية له، ليتقلص الفارق بينهما إلى 155 نقطة فقط.

ويواصل الكرواتي مارين سيليتش احتلاله للترتيب الثالث، متفوقا على البلغاري غريغور ديميتروف صاحب التصنيف الرابع.

وفيما يلي تصنيف اللاعبين الـ10 الأوائل:

1- الإسباني رافاييل نادال 9760

2- السويسري روجيه فيدرر 9605

3- الكرواتي مارين سيليتش 4960

4- البلغاري غريغور ديميتروف 4630

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4610

6- النمساوي دومينيك ثيم 4060

7- البلجيكي ديفيد جوفين 3460

8- الأميركي جاك سوك 2880

9- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 2810

10- الإسباني بابلو كارينيو بوستا 2705

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رافاييل نادال
#روجيه فيدرر
#تنس
#تصنيف

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