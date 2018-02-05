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كيف سيعوض فالفيردي غياب بيكيه بسبب الإصابة؟

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 19:06

كيف سيعوض فالفيردي غياب بيكيه بسبب الإصابة؟
النجم الإسباني جيرارد بيكيه (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تلقى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ضربة موجعة بإصابة جيرارد بيكيه، مدافع الفريق في الركبة، وإمكانية غيابه عن مباراة تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد الكولومبي ياري مينا، المنضم لبرشلونة من بالميراس، في كانون الثاني/يناير المنصرم مقابل 12 مليون يورو، هو الحل السريع أمام المدرب، بالاعتماد عليه بجوار الفرنسي صامويل أومتيتي.

ولكن الكولومبي لم يشارك منذ قدومه لضغط المباريات، وحاجته لوقت من أجل التأقلم على أجواء الدوري الإسباني وأسلوب البارسا.

وسيضطر فالفيردي للدفع بياري مينا في المباريات المقبلة، قبل مواجهة تشيلسي لينسجم مع أومتيتي، لكن المعضلة الكبرى ليست في لقاء فالنسيا يوم الخميس المقبل، بل مواجهة خيتافي لغياب الفرنسي أومتيتي للإيقاف.

ومع غياب توماس فيرمالين وبيكيه وأومتيتي، تنحصر الحلول أمام فالفيردي في أمرين هما الاعتماد على مدافع من لاماسيا، أو الدفع بسيرجي روبيرتو أو سيرجيو بوسكيتس في قلب الدفاع بجوار ياري مينا.

وبعد الخروج من أزمة لقاء خيتافي، يستطيع فالفيردي الاعتماد على حل ياري مينا وأومتيتي في الدفاع.

ويكمن الحل الثاني أمام فالفيردي في سرعة تجهيز توماس فيرمايلين، الذي قيل إنه يحتاج من أسبوعين لثلاثة من أجل العودة للمشاركة مع برشلونة، وهو ما يزيد من فرص عودته مبكرا قبل لقاء البلوز.

وسيدفع فالفيردي بتوماس إذا أصبح جاهزا بدلا من ياري مينا، لأن الأول قدم مستوى مميز هذا الموسم، ولديه خبرات عن الشاب الذي جاء من منافسة برازيلية مختلفة عن الليغا ودوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيرارد بيكيه
#برشلونة
#إرنستو فالفيردي

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