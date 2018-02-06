إنريكي على بعد خطوة من تدريب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، من تدريب تشيلسي الإنجليزي، في ظل النتائج السيئة للبلوز تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، وآخرها الخسارة أمام واتفورد 1-4، أمس الاثنين في الجولة 26 من البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن إنريكي أصبح على بعد خطوة واحدة من تولي مسؤولية تدريب الفريق اللندني، حيث من المتوقع أن يقوم مالك النادي رومان أبراموفيتش بإقالة كونتي في الساعات المقبلة عقب الهزيمة الثقيلة أمام واتفورد.

وأصبح موقف كونتي صعبًا للغاية، بعدما تلقى 3 هزائم في آخر 4 مباريات في الدوري، ليتراجع للمركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن المركز الخامس، ليصبح مهددًا بالغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبغض النظر عن النتائج السيئة، تأتي رغبة أبراموفيتش في تعيين إنريكي مدربًا للفريق بدلا من كونتي، بسبب كثرة المشاكل التي أثارها الأخير، مثل صراعه مع دييغو كوستا، والذي رحل بسببه المهاجم الإسباني، ليعود مجددًا إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد.

من جانبه يرحب لويس إنريكي بقيادة فريق تشيلسي، نظرًا لطموحاته في تدريب فريق يملك الإمكانيات اللازمة لبدء مشروعه، كما أن لندن تعد مدينة جذابة لاستقرار عائلته فيها.