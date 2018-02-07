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كوتينيو يفصح عن سر اختيار رقم 14!

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 09:23

كوتينيو يفصح عن سر اختيار رقم 14!
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يبحث فيليب كوتينيو، نجم برشلونة عن تسجيل أول أهدافه مع الفريق الكاتالوني، منذ انتقاله إلى قلعة البلوغرانا في الميركاتو الشتوي الأخير، قادما من ليفربول الإنجليزي.

وفي تصريحات لقناة برشلونة قال كوتينيو "حقا أريد تسجيل أول أهدافي مع الفريق، أود أن يتحقق ذلك قريبا، لم أفكر حتى الآن كيف سأحتفل بهذا الهدف".

وتابع "لعبت العديد من المباريات على الجانب الأيسر، ولكني أستطيع اللعب في أي مركز، من المهم التكيف في المركز الذي يضعني فيه المدرب، لازلت أواصل التأقلم على تكتيك وطريقة لعب الفريق".

وأضاف "لقد تمنيت الانضمام لبرشلونة بشدة، حاولنا إتمام الصفقة في الصيف بكل الطرق ولكن كان الأمر مستحيلا، لذا بقيت مع ليفربول حتى كانون الثاني/يناير".

وبشأن اختياره ارتداء القميص رقم 14 قال "اخترته بعد رحيل خافيير ماسكيرانو، هو رقم تاريخي للفريق، وبالرغم من ذلك أنا لم أفكر كثيرا في رقم القميص إنما جاء تركيزي بالكامل على الانسجام سريعا مع زملائي".

وواصل "بالطبع أتأسف لعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن أشارك في النسخة المقبلة، وفي حال فوزنا بها هذا الموسم سأحتفل بكل تأكيد لأنني جزء من الفريق".

كما تطرق لأزمة جيرارد بيكيه بعد طريقة الاحتفال بهدفه أمام إسبانيول وقال "كرة القدم بها الكثير من العناصر، الأجواء كانت متوترة والجمهور كان يطلق الصافرات مع كل كرة يلمسها".

واختتم "إنه من دواعي سروري أن ألعب بجانب ميسي وإنييستا، هما مثل أعلى بالنسبة لي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#برشلونة

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