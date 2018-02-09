هازارد يتحدث عن اهتمام الريال ومواجهة برشلونة

تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه، وكذلك عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مقابلة مع هازارد، حيث بدأ حديثه بمواجهة برشلونة، إذ قال "بالفعل برشلونة الآن في حالة جيدة جدا ولم يخسر في الليغا، بينما نحن نعيش أوقاتا عصيبة".

وأضاف "لكن كرة القدم بها دائما مفاجآت، لهذا السبب نحبها، أعتقد أننا قادرون على هزيمة برشلونة، لو قدمنا أفضل ما لدينا ولعبنا كفريق واحد".

وعن الجدل التحكيمي الذي حدث في مواجهة عام 2009 بين الفريقين التي شهدت هدفًا في اللحظات الأخيرة لأندريس إنييستا قال "نعم أتذكر ذلك جيدا، ولكن أنا غير قلق، هذه هي كرة القدم، عادة لا أتحدث عن الحكام، نريد فقط التركيز والعمل من أجل الفوز بالمواجهة".

وعن برشلونة بدون البرازيلي نيمار واصل حديثه "لديهم حاليا ميسي بالتأكيد هو لاعب من عالم أخر، ولكن من الخطأ التركيز على لاعب واحد، الأمر يتعلق بالفريق ككل".

وبشأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد "أتذكر عندما أشاد بي منذ عدة سنوات، هذا فخر لي، لأنه كان قدوتي منذ الصغر".

وأردف "هو الآن مدرب لأحد أكبر أندية العالم، سعيد بإشادته، ولكني لن أتوقف وأريد مواصلة العمل والتحسن أكثر".

وحول شائعات انضمامه لريال مدريد الموسم المقبل قال ضاحكا "في كرة القدم أنت لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث".

وتابع "لكن أنا الآن لاعب تشيلسي، وتركيزي فقط مساعدة هذا الفريق من أجل الفوز".

وعن زميله في تشيلسي ولاعب ريال مدريد السابق المهاجم ألفارو موراتا قال "هو سعيد معنا، ونجح في التأقلم، إنه لاعب رائع، أثق أنه سيسجل الكثير من الأهداف لنا، لديه القدرة على التسجيل بكلتا قدميه وبرأسه، إنه مذهل".

وعن نتائج تشيلسي السيئة هذا الموسم في البريمييرليغ اختتم تصريحاته "فزنا باللقب الموسم الماضي، لكن أحيانا هناك صعوبات في مواصلة الفوز، لكن لا يزال بإمكاننا إنهاء الموسم بشكل جيد والتتويج بلقب، لا يزال لدينا دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي".