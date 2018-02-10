سانشيز يكشف أسباب رحيله عن آرسنال

تحدث أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع أسطورة آرسنال، تييري هنري، حول أسباب رحيله عن صفوف الجانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال سانشيز في حوار تلفزيوني جمعه بتييري هنري، عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أرى أن مانشستر يونايتد الأكبر في إنجلترا، منذ كنت شابًا صغيرًا، لا أقول ذلك لأنني انتقلت إلى صفوفه، فأنا لا أكذب، بل أتحدث بأمانة شديدة، وهذا رأيي".

وتابع "هناك أندية أخرى كبيرة مثل آرسنال، الذي لعبت بين صفوفه، ولكن بالنظر إلى شعار مانشستر يونايتد، تدرك أنك مطالب بالمنافسة على كل البطولات".

وزعمت تقارير صحفية أن المهاجم التشيلي انضم إلى مانشستر يونايتد، بسبب تلقيه عرضًا مغريًا يتضمن تقاضيه راتبًا أسبوعيًا قيمته 500 ألف إسترليني.

إلا أن سانشيز رد على هذا الإدعاء، مضيفًا "لقد انتقلت إلى مانشستر يونايتد لرغبتي في تطوير مستواي، والفوز بالبطولات، لقد تركت آرسنال لهذا السبب، إضافة إلى رغبتي في خوض تجارب واكتساب خبرات جديدة".

واختتم "مانشستر يونايتد ناد عملاق وله شعبية كبيرة على المستوى العالمي، جئت إلى هنا للفوز بكل البطولات، وإلا لما فكرت في هذه الخطوة من الأساس".