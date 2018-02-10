فالفيردي يستهدف تحطيم أرقام إنريكي وغوارديولا

يقدم فريق برشلونة الإسباني، موسما خياليا تحت قيادة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، وسط تحطيم للأرقام القياسية بعد مرور 22 جولة من الليغا، دون خسارة واحدة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن فالفيردي يستهدف تحطيم أرقام لويس إنريكي وغوارديولا في الحفاظ على نظافة شباك الفريق طوال الموسم الجاري.

ووصل برشلونة في الموسم الجاري لـ24 مباراة من أصل 38 (17 لمارك تير شتيغن و7 لياسبر سيليسن) دون تلقي أي هدف.

ولم يستقبل برشلونة أي أهداف في 13 مباراة في الدوري الإسباني و5 بدوري أبطال أوروبا و6 في كأس ملك إسبانيا ليتفوق فريق فالفيردي على رقم لويس إنريكي في الموسم الماضي الذي حافظ فيه البارسا على نظافة شباكه في 22 من أصل 59 مباراة.

ولكن لويس إنريكي وغوارديولا يمتلكان الرقم القياسي في نظافة الشباك بـ32 مباراة التي حققها الأول في 60 مباراة والثاني في 64 بموسم 2011-2012.

وتابعت الصحيفة أن فالفيردي يستطيع تحطيم رقم إنريكي وغوارديولا إذا وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب الكأس ومع تبقي 16 جولة من الليغا، ليصل لـ 39 مباراة بشباك نظيفة في 60 مباراة.

يشار إلى أن برشلونة سيواجه خيتافي غدا في ملعب "كامب نو" في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني.