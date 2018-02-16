فيدرر على بعد فوز من اعتلاء صدارة تصنيف التنس

عرب ٤٨ / أ ف ب

بات السويسري روجيه فيدرر على بعد فوز من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين، ببلوغه الخميس الدور ربع النهائي لدورة روتردام الهولندية، على حساب الألماني فيليب كولشرايبر.

وتفوق فيدرر (36 عاما) على منافسه الألماني بنتيجة 7-6 (10-8) و7-5، وبات يحتاج إلى التغلب في الدور المقبل اليوم، الجمعة، على الهولندي روبن هازه المصنف 42 عالميا، ليبلغ نصف النهائي وينتزع صدارة التصنيف من الإسباني رافاييل نادال.

وفاز هازه 6-4 و6-0 على مواطنه تالون غرييكسبور المصنف 259.

وفي حال تمكن فيدرر من ذلك، سيصبح أكبر لاعب يتصدر تصنيف اللاعبين، علما أن هذا الإنجاز يعود حاليا إلى الأميركي أندري أغاسي الذي تصدر عام 2003 وهو في الثالثة والثلاثين من العمر.

وتصدر فيدرر التصنيف خلال 302 أسبوعين (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعا متواصلا. إلا أنه لم يحتل هذا المركز منذ العام 2012.

وحقق فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى مع 20 لقبا، فوزه الثالث عشر على كولشرايبر في 13 مباراة جمعت بينهما.

إلا أن الفوز الأخير لم يكن سهلا بالنسبة إلى السويسري، لا سيما في المجموعة الأولى التي نال الألماني فرصة للفوز بها. إلا أن فيدرر قدم بعض اللمحات التي تذكر بموقعه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة المضرب، واعتمد بشكل كبير على نجاعة إرساله في المجموعة الأولى.

وبقي كولشرايبر ثابتا أيضا في المجموعة الثانية، إلا أنه فقد الإرسال في لحظة قاتلة ومنح فيدرر التقدم 6-5 وإرسال المباراة.

وبلغ الدور ربع النهائي البلغاري غريغور ديميتروف المصنف ثانيا، والذي فاز على الصربي فيليب كرايينوفيتش 7-6 (7-4) و7-5.

ويلاقي البلغاري في ربع النهائي الروسي أندري روبليف الذي تفوق على البوسني دامير دزومهور 6-4، و7-6 (7-4).

وبلغ ربع النهائي أيضا الروسي دانييل مدفيديف على حساب الفرنسي بيار-أوغ هيربير 3-6، 7-6 (7-2)، 6-4 في ساعتين وربع ساعة.