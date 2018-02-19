أولمبياد 2018: النرويج يحصد ذهبية الفرق للقفز على الثلج

عرب ٤٨ / أ ف ب

أحرز منتخب النرويج للرجال ذهبية الفرق للقفز على الثلج بحلوله في المركز الأول، الإثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وحل المنتخب الألماني ثانيا، وجاءت وبولندا ثالثة.

وقاد المنتخب النرويجي روبرت يوهانسون الفائز ببرونزيتين في مسابقتي القفز من المنصتين الصغيرة والكبيرة، وحصل على 5ر1098 نقطة.

أما ألمانيا التي قادها أندريس فيلينغر صاحب ذهبية القفز من المنصة الصغيرة فحصدت 7ر1075 نقطة.

وجاءت بولندا بقيادة كميل ستوك بطل القفز من منصة كبيرة في المركز الثالث وجمعت 4ر1072 نقطة.