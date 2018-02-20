فالفيردي يسعى لتغيير ديناميكية برشلونة أمام تشيلسي

كشف الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن نيته تغيير ديناميكية الفريق في المباراة اليوم أمام تشيلسي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة "من الصعب أن تسجل خارج ملعبك، نحن نخطط لتغيير الديناميكية قليلًا خاصة أننا نلعب خارج ملعبنا، إنهم فريق قوي بدنيا ويدافعون جيدًا، ويملكون لاعبين يمكنهم ضربك في الهجمات المضادة".

وأضاف "اليوم صفحة جديدة، إنه دوري الأبطال ونريد التأهل، تشيلسي لديه أسلوب متميز في اللعب مثل بقية فرق الدوري الإنجليزي، دعونا نرى إذا كانوا سيتمسكوا بما يفعلوه دائمًا".

وواصل "هذه المواجهة مهمة لليونيل ميسي ولي وللجميع، ستكون صعبة ولكن من المهم جدًا بالنسبة لنا التأهل، ربما ميسي لم يكن لديه الكثير من الحظ أمام تشيلسي ولكن اليوم مباراة مختلفة".

وتابع "فرق الدوري الإنجليزي عادت للظهور القوي في أوروبا مرة أخرى بعد غياب بضعة سنوات، لديهم دوري قوي ومن الطبيعي أن يكونوا في القمة، يجب أن نضع في اعتبارنا أننا نواجه بطل إنجلترا، ولديهم لاعبين حاسمين مثل هازارد وجيرو وبيدرو وموراتا".

وأردف "التاريخ يسجل، اللاعبون الرئيسيون قد يتغيروا في المباراة، ميسي وإنييستا ما زالا هنا، ولكن أعتقد أنه من الجيد أن تكون هناك منافسة، هذا يعطينا المزيد من التوقعات".

وتابع "أنطونيو كونتي واحد من أفضل المدربين في العالم، لديه سيرة ذاتية رائعة ليس فقط هنا في إنجلترا، ولكن مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، إنه يجهز فرقه جيدًا من الناحية التكتيكية، إنه تحدٍ حقيقي بالنسبة لنا".

وعن إمكانية مشاركة باولينيو كأساسي في المباراة قال "كل لاعب يمكنه أن يقدم ما قدمه في مباريات أخرى، لا نعرف اليوم من سيلعب، بعضهم يعلم بأنه سيشارك اليوم.. والبعض الآخر لا".

وعن المقارنة بين غوميز وباولينيو قال "إنهما مختلفان تمامًا، أندريه يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، لقد استخدمته للدفاع والهجوم، باولينيو يكون قريبًا من المنطقة دائمًا، لكن كلاهما يعمل بشكل جيد هجوميًا ودفاعيًا".

وحول مباراة إيبار الأخيرة في الدوري قال "لقد ضغط إيبار علينا بشكل كبير في المباراة الماضية، ولكن اليوم الأمر مختلف، تشيلسي لديه لاعبين جيدين في المواجهات الفردية والأماكن الضيقة".

وتطرق للحديث عن ياري مينا الوافد الجديد للفريق وقال "دخل فريقنا بشكل جيد للغاية، وهذا أمر صعب، نأمل أن يقدم أشياء جيدة".