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هاينكس يعقب بعد الفوز العريض على بشكتاش

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 08:59

هاينكس يعقب بعد الفوز العريض على بشكتاش
المدرب الألماني يوب هاينكس (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعرب يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بالانتصار العريض بخماسية نظيفة على بشكتاش التركي، أمس الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي "بدأنا المباراة بعصبية، وفشلنا في الترابط بين الخطوط، والطرد المبكر والهدف الأول قبل الاستراحة، كانا النقطة الفارقة في اللقاء".

وأضاف "في الشوط الثاني اضطر لاعبو بشكتاش للركض بشكل أكبر، وتحكمنا في المباراة، وصعبنا الأمور تمامًا على الخصم".

وفي سياق آخر، أوضح المدير الفني لبايرن ميونخ، حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب الكولومبي خاميس رودرغجيز، وأدت لاستبداله في الدقيقة 44، ليشارك مكانه آريين روبن، مشيرًا إلى أن رودريغيز يعاني من تصلب في عضلات السابق، وأن الإصابة لا تبدو قوية.

وكشف توماس مولر، عن رأيه في اللقاء، وعلق "الطرد في صفوف بشكتاش منحنا الأفضلية، ولم نلعب كرة هجومية بالشكل الكافي في الشوط الأول، وهو ما تغير في الشوط الثاني، ونجحنا في استغلال المساحات، بالاعتماد على السرعة".

وواصل "بشكتاش شعروا بالإرهاق، وحققنا نتيجة رائعة قبل خوض لقاء الإياب، وندرك أهمية حسم الأمور مبكرًا، نظرًا لقوة الخصم في ملعبه".

وفي نفس السياق، تحدث جوشوا كيميتش "من الواضح أننا كنا محظوظين بطرد لاعب بشكتاش، ولكننا كنا بحاجة للهدوء، وسمحنا لهم بعدة فرص ولم نقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، وكان من المثير للإعجاب أننا واصلنا العمل بقوة بعد تسجيل الهدف الثالث، وحققنا انتصارًا مستحقًا".

ووضع البافاري قدمًا في الدور ربع النهائي بهذا الانتصار العريض، قبل خوض لقاء الإياب في ملعب "فودافون أرينا" معقل النسور السوداء، في 14 آذار/مارس المقبل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بايرن ميونخ
#يوب هاينكس
#بشكتاش
#دوري أبطال أوروبا
#توماس مولر

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