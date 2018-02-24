التشيكية ليديكا تدخل تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية

عرب ٤٨ / أ ف ب

دخلت التشيكية استر ليديكا تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية عندما أصبحت أول متزلجة تحرز ذهبيتين في رياضيتين مختلفتين بتتويجها اليوم بذهبية سباق الطويل المتوازي في ألواح التزلج (سنوبورد) بعد أن طوقت عنقها بالمعدن الأصفر في سباق التعرج السوبر طويل السبت الماضي.

وتفوقت ليديكا في المباراة النهائية التي رافقتها أعصاب مشدودة، على الألمانية سيلينا يورغ، في حين أكملت الألمانية الأخرى رامونا هوفماينستر المنصة.

وكانت ليديكا قد حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها ذهبية التعرج السوبر طويل لا سيما بأنها تحققت على حساب الأميركية ليندساي فون التي كانت مرشحة فوق العادة لإحراز الذهبية وعلى النمساوية انا فيث حاملة اللقب قبل أربع سنوات في سوتشي.

وكانت ليديكا قد توجت بطلة للعالم في فئة التعرج المتوازي عام 2015 وبطلة العالم في فئة التعرج الطويل المتوازي عام 2017.

وبدأت ليديكا التزلج عندما كانت في الثانية من عمرها، ثم السنوبورد في الخامسة.

وفي المقابل، كانت ذهبية السباق المتوازي في ألواح التزلج للرجال، من نصيب السويسري نيفين غالماريني علما بأنه كان اكتفى بالفضية في سوتشي قبل أربع سنوات.

وتغلب غالماريني في المباراة النهائية على الكوري الجنوبي لي سانغهو، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب السلوفيني زان كوسير.