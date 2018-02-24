كلوب يرد على مقارنة بين صلاح وميسي

يبدو أن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يصر على رفضه المقارنة بين الجناح المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس": "هل صلاح هو صاحب أفضل قدم يسرى في العالم؟ ليونيل ميسي هو أيضا يستخدم قدمه اليسرى، ربما يجب ألا ننساه".

وأضاف "الأفضل في العالم؟ أنا غير مهتم بهذه المقارنات، ولكن صلاح بالتأكيد لديه قدم يسرى رائعة، لقد تفاجأت بأن لديه أيضا هدف بالرأس، وأحيانا أيضا يسجل بقدمه اليمنى".

واختتم "لكن أنا لا يهمني أي جزء من جسده يستخدمه لتسجيل الأهداف".

وسجل صلاح بشكل عام 30 هدفا في 36 مباراة مع ليفربول، بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.