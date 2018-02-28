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كريستيانو رونالدو أحرج زيدان 3 مرات هذا الموسم!

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 14:08

كريستيانو رونالدو أحرج زيدان 3 مرات هذا الموسم!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

غاب كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عن خسارة فريقه أمام إسبانيول بهدف، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني.

وتخلف رونالدو عن اللقاء بقرار فني من الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل إراحة "الدون" قبل الصدام مع باريس سان جيرمان 6 آذار/مارس المقبل في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد سقط في فخ الخسارة لأول مرة بدون رونالدو هذا الموسم، بعدما فاز الميرينغي على ديبورتيفو لاكورونيا 3-0 وريال سوسيداد 3-1 وتعادل مع فالنسيا 2-2 وليفانتي 1-1، عندما غاب أفضل لاعب في العالم عن أول 4 جولات في الليغا بسبب قرار إيقافه بعد طرده في مباراة الذهاب بكأس السوبر الإسباني.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو لم يغب عن مباريات في الليغا منذ التعادل مع ليفانتي في الدور الأول، إلا أمام ليغانيس الأسبوع الماضي، حيث حقق الفريق المدريدي الفوز بنتيجة 3-1.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن ريال مدريد حقق 3 انتصارات، وتعثر 3 مرات بتعادلين وخسارة، في المباريات التي غاب عنها رونالدو ببطولة الدوري هذا الموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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