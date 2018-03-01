نيمار سيجري عملية جراحية في البرازيل

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن لاعبه نيمار دا سيلفا سيخضع لعملية جراحية في البرازيل نهاية الأسبوع، لمعالجة التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وهي الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي.

وأعلن النادي الباريسي في بيان أصدره مساء أمس، الأربعاء، أنه بعد فترة علاج أولية لثلاثة أيام بحسب بروتوكول طبي صارم، تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهازين الطبيين لباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بالتوافق مع اللاعب، وتقرر أن يخضع نيمار لعملية جراحية في البرازيل في نهاية الأسبوع الجاري.