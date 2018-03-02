أرقام برشلونة قد تعرقل طريقه لاستعادة لقب الدوري

أبرزت الصحافة الإسبانية، اليوم الجمعة، تراجع نتائج برشلونة، بدايةً من الشهر المنقضي، خصوصًا بعد التعثر أمام لاس بالماس 1-1، أمس، لحساب الجولة الـ26 من الليغا.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "آس"، إلى سقوط البارسا في فخ التعادل، خلال 4 مباريات، أمام إسبانيول، وخيتافي، ولاس بالماس، في الليغا، ومع تشيلسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأضافت أن الفارق بين متصدر الليغا، برشلونة، والثاني، أتلتيكو مدريد، أصبح 5 نقاط، وهو الأقل بين الأول والوصيف، منذ الجولة الـ15.

كما يمثل ذلك صدمة لبرشلونة، بالنظر إلى أن الفارق مع الأتليتي، في الجولة الـ21، كان 11 نقطة.

وقد يتقلص الفارق أكثر، ليصبح نقطتين فقط، في حال فوز أتلتيكو على برشلونة، بملعب كامب نو، الأحد المقبل.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعاني خارج أرضه، حيث أن 3 من أصل هذه التعادلات الـ4، كانت بعيدا عن كامب نو.

ولفتت "آس" إلى أن، لأول مرة في الموسم الجاري، تلقت شباك برشلونة هدفا واحدا على الأقل، في 3 مباريات متتالية.

وانخفض أيضًا المعدل التهديفي لفريق المدرب، إرنستو فالفيردي، من هدف كل 37 دقيقة، إلى هدف كل 48 دقيقة.